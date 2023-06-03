Сторони зокрема обговорили потреби України в боєприпасах.

Віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель обговорив із міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом оборонні потреби України, повідомив Боррель у Твіттер. Зустріч відбулася на полях Діалогу Шангрі-Ла, головного саміту з питань безпеки в Азії.

"Гарна зустріч із міністром оборони Кореї Лі Чон Супом. Розділили стурбованість продовженням провокацій КНДР та обговорили потреби України в боєприпасах. Працюємо разом, щоб побудувати нове партнерство у сфері безпеки та оборони, продовжуючи наш успішний саміт", - написав Боррель.

Він також зазначив, що поговорив про війну Росії проти України та регіональну напруженість в Азії з міністром оборони Сінгапуру Нг Енг Геном.

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Південна Корея та війна в Україні - що відомо

У Південній Кореї діє заборона на продаж боєприпасів країнам, що воюють.

Однак влада Південної Кореї заявляла, що країна може вийти за рамки гуманітарної допомоги і передати Україні зброю, якщо відбудеться великомасштабний напад на цивільне населення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країна досягла таємної домовленості зі США і поставляє через неї сотні тисяч боєприпасів в Україну.

Однак ЄС закликає Південну Корею бути більш відкритою та передавати зброю безпосередньо Україні. Це стосується зокрема боєприпасів, яких не вистачає у країн ЄС і на виробництво яких може знадобитися багато часу.

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