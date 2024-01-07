Президент України стверджує, армія РФ все ще не досягла успіху на фронті, хоча своїх людей не жаліла.

Армія Росії не жаліла своїх людей, активно закидувала Україну ударами з артилерії та бомбами, але попри усі ці старання, так і не змогла здобути успіху у війні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона".

Він зазначив, що один із головних висновків, який варто зробити з майже дворічного досвіду українського спротиву РФ у повномасштабній війні, є таким: коли нація спирається на підтримку партнерів, вона може успішно захищатися навіть від значно більшого у воєнному сенсі ворога.

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"Майже весь минулий рік російські сили провели в постійних штурмах на українській землі. Вони не жаліли людських життів і зброї, передусім артилерії та бомб. Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою", - наголосив президент України.

Він додав, що цьому сприяла і оборонна підтримка Швеції. "Блискучі CV-90, могутні "арчери" та інша надана вами зброя й техніка допомагають нашій державі та зберігають життя наших солдатів", - сказав він.

Зеленський наголосив, що після Різдва, у новорічний час, Росія спробувала "знову поставити Україну на коліна ударами з повітря", масштабними атаками. "Понад 500 ракет різних типів і ударних дронів - іранських "Шахедів". Спеціальні комбіновані атаки, метою яких була спроба перевантажити наш повітряний щит і вдарити по критичній інфраструктурі. Ми захищаємо український народ від цього завдяки системам ППО та іншій зброї, якою нам допомогли партнери, зокрема, допомогла і Швеція. І це, зрештою, – одна з очевидних перемог солідарності над терором", - сказав президент України.

Зеленський підкреслив, що Україна б не здалась окупанту й не змирилася б з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин. "Кожна нація, що цінує свободу, має способи боротись і тоді, коли надіятися на чиюсь допомогу складно або неможливо. Але боротись успішно, відвойовувати своє, повертати безпеку людям, своєму регіону й привчати агресора, що агресія не дає жодної вигоди, - це можливо лише за умови, що захист черпає силу в солідарності. Тому що єдність багатьох завжди сильніша за будь-яку потугу ворога. І хоч би що Росія не робила проти України, ми довели, що можемо знаходити необхідну противагу, коли діємо сміливо, коли діємо разом із партнерами й коли маємо абсолютно чисту мету - захищати життя", - наголосив він.

Росія цінує не людей, а гроші - так вважає Зеленський на тлі новин про її активи

6 січня президент України Володимир Зеленський написав він у соцмережі Х (колишній Twitter), що Росії гроші важливіші за життя своїх громадян, тому втрата заморожених активів буде найболючішою втратою для країни-агресорки.

Він зазначив, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України було б справедливою та законною відповіддю на дії Росії. На думку Зеленського, це стало б також правильним сигналом усім потенційним агресорам у світі, що напад на іншу державу не принесе дивіденди і змусить платити.

Зеленський закликав партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази, щоб вже в цьому році досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України.

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