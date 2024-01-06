За його словами, це б стало правильним сигналом усім потенційним агресорам.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ байдуже на людські життя, але не на власні гроші, а тому втрата заморожених активів буде найболючішою втратою для країни-агресорки.

"Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", - написав він у соцмережі Х (колишній Twitter)

За словами очільника держави, рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України було б справедливою та законною відповіддю на дії Росії. На думку Зеленського, це стало б також правильним сигналом усім потенційним агресорам у світі, що напад на іншу державу не принесе дивіденди і змусить платити.

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"Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство "Групи семи", - наголосив український лідер.

Конфіскація активів РФ

Раніше УНІАН писав, що США пропонує робочим групам G7 розглянути шляхи конфіскації $300 мільярдів заморожених активів Росії. Відповідний план хочуть узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Як пише Bloomberg, арешт США активів центробанку РФ може нести певні ризики і ухвалення відповідних законів "виглядатиме лицемірно" для більшості країн світу.

Водночас Саймон Хінріксен в статті для The Financial Times зауважив, що ЄС і США повинні забрати заморожені активи Росії і передати їх Україні, оскільки існують історичні прецеденти.

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