Шести з них - посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 захисникам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Перед тим як звернутись до вас, я підписав указ про присвоєння звання Героя України дванадцяти нашим захисникам", - повідомив президент.

"Це підполковник Вагоровський Едуард Миколайович, який загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. "Дав можливість іншим піднятися в повітря", - сказав Зеленський.

Майор Коломієць Дмитро Валерійович (посмертно) рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації та був збитий літаком ворога; підполковник Матуляк Геннадій Васильович (посмертно) - Гостомель, знищив скупчення техніки ворога.

Також звання Героя України присвоєно: лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно), який у протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога; полковнику Оксанченку Олександру Яковичу, який загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію; старшому лейтенанту Радіонову Вʼячеславу Денисовичу (посмертно): завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

Крім того, звання Героя України присвоюється старшому лейтенанту Герусу Андрію Андрійовичу. Над містом Кропивницький він збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням.

Звання Героя України присвоєне бригадному генералу Красильникову Дмитру Сергійовичу, командиру оперативно-тактичного угруповання "Північ". Він дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку, і не пустив ворога на Харків з Луганської області.

Підполковник Круглов Андрій Миколайович вивів підрозділ зенітно-ракетного комплексу "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські гелікоптери та один літак; полковнику Мостовий Олександр Володимирович під Васильковом збив російський Іл-76, а також два гелікоптери Мі-24, чим не допустив висадку десанту з озброєнням.

Генерал-лейтенанту Содоль Юрій Іванович у боях за Волноваху врятував наших хлопців від оточення та організував успішний контрнаступ. Він вивів людей з-під удару ворога. "Надзвичайно ефективно обороняє Маріуполь", - зауважив Зеленський.

Крім того, звання Героя України присвоєне полковнику медичної служби Хорошуну Едуарду Миколайовичу. Він особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що жорстокий обстріл Харкова із реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.