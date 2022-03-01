Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорстокий обстріл Харкова із реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.

"Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це – не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це порушення всіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей", - наголосив глава держави у своєму зверненні.

Президент заявив, що держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН, для неї мають бути закриті входи до всіх портів, до каналів, аеропортів світу.

"Мирний, гордий, сильний Харків. Ти таким завжди був. Ти таким завжди будеш. Витримаємо й це. Захистимо Україну. Допоможемо кожному, хто постраждав від нелюдського вторгнення", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок російська армія масовано обстріляла Харків з "Градів". За словами мера Харкова, в місті після обстрілів російських окупантів загинуло 9 осіб, ще 37 поранені.

"Тільки за сьогоднішній день 37 поранених, з яких 3 дитини. Вийшли з бомбосховища люди, чотири людини, набрати води, і загинули. Сім'я, двоє дорослих і троє дітей, живцем згоріли в машині. Це дійсно жах", - сказав Ігор Терехов.

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