Законопроект викликав багато обговорень у суспільстві.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

Відтепер посилена відповідальність за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

13 грудня Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці"( реєстраційний номер 8271").

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Ним посилено відповідальність військовослужбовців в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці. Ним виключена можливість призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням. Також підвищено рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Закон про посилення відповідальності в армії: реакція

15 грудня з'явилися петиція до Володимира Зеленського з проханням ветувати законопроект про посилення покарання військовослужбовців. Лише за добу її підписали понад 30 тисяч осіб.

19 грудня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний публічно підтримав скандальний законопроект та закликав президента підписати його.

Він наголосив, що підтримує посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

Залужний відзначив, що армія тримається на дисципліні і якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо.

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