Головнокомандувач наголосив, що його думка віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань.

​​Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що підтримує скандальний законопроект про посилення відповідальності військових, та закликав президента підписати його.

Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Залужний наголосив, що він змушений підняти досить складну тему - посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів.

"Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон", - зазначив головнокомандувач.

Відео дня

Залужний наголосив, що його думка віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань.

"Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, оголені ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже дорогою ціною. Так не повинно бути", - вважає він.

За словами Залужного, роз'ясненням та переконуванням цій проблемі можна зарадити лише у мирний час, а "в умовах війни потрібні швидкі дієві рішення".

"Чи існує загроза посилення безкарності командирів? Ні, командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. І я повністю довіряю своїм підлеглим", - сказав головнокомандувач.

Він також визнав наявність проблем, що призводять до самовільного залишення позицій, та зазначив, що працює над їх усуненням.

"Чи нормально, що ми дискутуємо на такі чутливі теми публічно? Так, ми в демократичній державі. Але рівно до тих пір, поки це не шкодить нам вигравати війну. Тому я закликаю всіх поставити крапку в цій дискусії. І разом наближати перемогу", - додав Залужний.

Скандальний законопроект про посилення відповідальності для військових

Ззаконопроект 8271 щодо посилення відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці був прийнятий Верховною Радою 13 грудня та направлений на підпис президенту.

Проєктом Закону пропонується внесення змін до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо виключення можливості призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням. Також підвищено рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

15 грудня була опублікована петиція до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати законопроект про посилення покарання військовослужбовців, яка за добу набрала вже понад 30 тис. голосів, тоді як для розгляду необхідно набрати 25 тис.

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