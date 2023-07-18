Відповідний перелік обставин для військових розширився.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану.

Як свідчить сайт Верховної Ради України, президент підтримав внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Цими змінами передбачено, що звільнитися з військової служби можуть ті військовослужбовці, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час війни.

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Зокрема, з військової служби можуть звільнитися військові, "якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Як повідомляв УНІАН, відповідні зміни були проголосовані Верховною Радою 3 травня 2023 року.

Адвокат назвав категорію чоловіків, яких можуть повторно мобілізувати

Нагадаємо, в Україні повторній мобілізації можуть підлягати чоловіки, яким раніше надали право на відстрочку у зв'язку з наявністю інвалідності у батьків дружини. На зміни у законі звернув увагу адвокат Андрій Межиріцький.

Він заявив, раніше вважалося, що в такому випадку чоловік несе додаткову фінансову відповідальність й не може поїхати на фронт. Однак тепер закон покладає відповідні зобов'язання безпосередньо на доньку. Тому виключення стосуватимуться лише тих ситуацій, коли дружина, яка має забезпечувати своїх батьків, є також непрацездатною.

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