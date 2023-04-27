Також президент України та служба ДСНС показали жахливі наслідки ракетного удару по житловому будинку.

Президент України Володимир Зеленський не стримав слів через жахливий нічний теракт армії РФ по місту Миколаїв.

У своєму Telegram Зеленський підтвердив, що ворог обстріляв Миколаїв чотирма ракетами типу "Калібр", які були спрямовані на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку.

"На даний момент відомо про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина. Вічна пам’ять загиблому та скорішого одужання пораненим. Цей черговий злочин проти людяності не зійде терористам з рук. Знайдемо всіх винних. За все буде відповідальність", - написав президент.

Він показав наслідки нічного ракетного обстрілу:

Аналогічними кадрами також поділилося ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальники від самої ночі займаються ліквідацією наслідків, які спричинила країна-терорист Росія.

Росія в ніч на 27 квітня вдарила по Миколаєву ракетами

Нагадаємо, що в ніч на 27 квітня ворог здійснив черговий акт тероризму проти українського народу та поцілив ракетами по приватному будинку у Миколаєві. Спершу глава ОВА Віталій Кім зазначив, що, ймовірно, ракетного удару ворог завдав ракетами С-300. Однак пізніше стало відомо, що йдеться про російські "Калібри", які нашим силам ППО важко збивати.

Наразі відомо про 23 поранених та одного загиблого українця. Серед постраждалих є дитина.

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