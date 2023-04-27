Попередньо, били ракетами С-300.

В ніч проти четверга, 27 квітня 2023 року, російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв. Є влучання в багатоповерховий будинок.

Як повідомив у Telegram очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, попередньо, окупанти били по місту чотирма ракетами С-300.

"У багатоповерхівку 1 мінімум", – наголосив Кім.

Відео дня

Зазначається, що ще одна ракета влучила в приватний житловий будинок. Деталі уточнюються.

Згодом Віталій Кім повідомив, що "швидкі" також поїхали "на третю приватну адресу".

Оновлено 01:36: Начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет повідомив, що внаслідок атаки є жертви.

"Житловий будинок. Є жертви (цивільні), кількість не розуміємо. ДСНС та поліція працюємо на місці", – написав він у Telegram.

Обстріли України: останні новини

Протягом 26 квітня росіяни випустили 100 снарядів по Сумській області. Ворог бив з артилерії, авіації та мінометів. Є поранені, пошкоджено будинки.

Крім того, 25 квітня вогнем росіяни накрили Дніпропетровщину. Там ворог вдарив по Нікопольському району. Внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено приватні будинки.

Вас також можуть зацікавити новини: