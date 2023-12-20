Зокрема, йдеться про понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.

Наступного року в Україні вироблять не лише один мільйон FPV-дронів, а й тисячі ударних дронів зі значно більшою дальністю ураження.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив у Telegram.

Камишін підтвердив плани, озвучені президентом України Володимиром Зеленським, про виробництво мільйона FPV-дронів у 2024 році.

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Зокрема, за його словами, лише зараз у грудні 2023 року виробляється понад 50 тисяч FPV-дронів.

Водночас, міністр поділився планами й щодо виробництва дронів значно більшого радіуса польоту на величезні відстані.

"Окрім FPV дронів ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тис ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км", - наголосив Камишін.

За його словами, "всі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається".

Детальніше про мільйон дронів "від Зеленського"

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року в Україні буде виготовлено мільйон FPV-дронів. Глава держави наголосив, що не повинно бути затримок та проблем з виробництвом й постачанням виготовлених безпілотників, як це сталося у ситуації, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту.

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