Президент відмітив важливість збільшення виробництва дронів та створення спеціальних підрозділів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного року в Україні буде виготовлено мільйон дронів.

"Я позитивно ставлюся до збільшення виробництва дронів, і створення спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. У мене була зараз Ставка і я хотів зрозуміти одне з ключових питань – виробництво дронів і постачання. Дуже не подобається, коли логістичного у нас залишається бюрократичний радянський процес, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту", - сказав Зеленський під час підсумкової прес-конференції.

Він наголосив, що не може бути таких пауз та не може бути з цим проблем. Також президент запевнив, що українські воїни будуть отримувати в свої бригади вітчизняні дрони.

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"Щодо виробництва, то мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно і було, і я знаю, що так воно і буде", - заявив президент.

Дрони для Збройних сил України - останні новини

16 грудня українська армія отримали першу партію безпілотник-камікадзе AQ 400 Scythe, які виготовляються на території України. Дрон може вражати цілі на відстані 750 кілометрів.

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