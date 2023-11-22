Він зазначив, що більша частина грошей повертається в США через виробництво і робочі місця.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому для Сполучених Штатів Америки вигідно спрямовувати кошти на виробництво озброєння в тому числі для підтримки України.

Так в інтерв'ю Fox News, коментуючи позицію частини американського суспільства про те, що кошти на підтримку України краще витратити на потреби самих американців, Зеленський зазначив, що більша частина грошей повертається в США через виробництво і робочі місця.

"Коли ви виробляєте для України і разом з Україною, ви виробляєте це також і з американцями. Таким чином, більша частина продукції буде вироблятися у ваших штатах, а також в Україні", - сказав він.

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Зеленський додав, що спільні підприємства з виробництва озброєння дозволять забезпечити додаткові робочі місця як для американців, так і українців.

Підтримка України з боку американського суспільства

Згідно з даними останнього соцопитування, майже половина громадян США вважає, що країна витрачає занадто багато на допомогу Україні.

Відзначається, що ці настрої допомагають пояснити посилення опозиції серед консервативних законодавців Республіканської партії на Капітолійському пагорбі, які відкидають спроби президента Джо Байдена схвалити новий транш допомоги Україні, стверджуючи, що гроші краще було б витратити на внутрішні пріоритети.

Водночас соціологи акцентують увагу на тому, що противників надання допомоги Україні серед громадян США стало менше порівняно з жовтневим опитуванням.

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