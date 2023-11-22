У Міністерстві оборони кажуть, що здатні підтримувати і Україну, і Ізраїль.

У Білому домі спростували інформацію журналістів про те, що поставки американських артилерійських снарядів в Україну скоротилися більш ніж на 30% через початок війни на Близькому Сході.

Прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу запитали, чи означає це, що війна між Ізраїлем і ХАМАС впливає на здатність Сполучених Штатів Америки забезпечувати актуальні потреби України на полі бою.

"Я бачила цю статтю. Послухайте, я б заперечила проти цього твердження. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми будемо продовжувати забезпечувати Україну всім необхідним у міру того, як вона... коли ми входимо в зиму. Ми в змозі зробити це, і ми в змозі підтримати Ізраїль в тому, що йому необхідно для захисту в його війні з ХАМАС", - відповіла вона.

Сінгх каже, що вони збираються продовжувати підтримку обох країн, проте не зможуть зробити це без прийняття Конгресом законопроекту про додаткові витрати.

"Єдиний спосіб, яким ми можемо продовжувати підтримувати Україну, - це якщо Конгрес прийме той терміновий додатковий законопроект", - підкреслила прес-секретар.

Проблема з поставками артснарядів: що повідомлялося

Днями ABC News, посилаючись на слова анонімного українського чиновника, повідомили про значне скорочення поставок артилерійських снарядів від США.

За їхніми даними, з початку нападу ХАМАС на Ізраїль поставки снарядів стандарту НАТО скоротилися більш ніж на 30%. При цьому вони складають близько 60-70% від загальних поставок.

Вас також можуть зацікавити новини: