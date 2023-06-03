Зеленський назвав Путіна слабкою людиною.

Російський лідер Володимир Путін поводиться, як загнаний звір, який боїться втратити життя, а тому вдається до погроз.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Wall Street Journal. Він нагадав, що Путін постійно залякує світ ядерною зброєю, щоб показати свою силу. Зеленський вважає російського президента слабкою людиною.

"Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей - то треба робити це потужно", - наголосив очільник держави.

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Кінець режиму Путіна - як це може статися

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж вважає, що Путін у РФ може бути усунутий тими, хто незадоволений тим, що російська влада почала повномасштабну війну проти України.

Російський опозиціонер, полковник ФСБ Геннадій Гудков заявив, що Володимир Путін може стати жертвою своїх власних підлеглих - міністра оборони Сергія Шойгу та головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова.

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