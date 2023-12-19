Росія не досягла жодної із своїх цілей в Україні впродовж поточнго року.
"Жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую рік минулий 2022 рік. Я говорю про 2023 рік. Жодної цілі Росія не досягла", - заявив президент України Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції.
За його словами, спочатку ціль СВО була захопити Україну за три дні. Україна їїх чітко розуміла.
"Цілі були зрозумілі – окупація нашої держави", - додав він. Зеленський додав, що потім ціль змінилася - це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. "Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити . Жодної перемоги Росія не досягла. Які там три дні. Вже два роки… Бійці наші молодці. Люди – молодці", - наголосив президент України.
Цілі Росії в Україні
Як повідомляв УНІАН, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від так званих цілей війни проти України, як і Захід не відмовляється "від агресивних цілей в Україні".
"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на (в - УНІАН) Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни - УНІАН) відмовлятися не збираємося", - заявив диктатор.