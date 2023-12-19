За його словами, Росія не збирається відступати, адже і Захід нібито не відступає від "агресивних цілей" в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не відмовиться від так званих цілей війни проти України.

Як заявив Путін під час виступу на колегії Міноборони РФ, він не відмовиться від "цілей СВО", як і Захід не відмовляється "від агресивних цілей в Україні".

"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на (в - УНІАН) Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни - УНІАН) відмовлятися не збираємося", - заявив диктатор.

Крім того, Путін поскаржився, що Захід "передає противнику розвіддані в режимі реального часу, озброєння" і веде гібридну війну проти Росії. Також він додав, що активність НАТО різко зросла, до кордонів Росії перекинуто значні сили зі США.

"У 91-му році обіцяли Горбачову: ні дюйма на схід. Ну, ось! Брешуть безсоромно просто на кожному кроці. При цьому агресивний характер блоку вже не приховують за оборонними формулюваннями", - заявив Путін.

Інші заяви Путіна про глобальну агресію

Як повідомляв УНІАН, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не збирається нападати на НАТО. Втім, він пригрозив "проблемами" Фінляндії, яку "затягли" в Альянс.

Також Путін назвав "повною нісенітницею" заяву Джо Байдена про можливість нападу Росії на країни НАТО. За його словами, і сам американський лідер розуміє, що цього нібито не станеться, а його заяви мають більш "фігуральний" характер, щоб замаскувати "помилкову політику США щодо Росії".

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