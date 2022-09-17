Водночас, контрнаступ ЗСУ на Харківщині серйозно допоміг Україні поповнити обмінний фонд за рахунок взяття у полон російських військових.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія має більше українських військовополонених, аніж Україна російських.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters, відео спілкування оприлюднене на сторінці президента у Facebook.

Зокрема, у Зеленського запитали, як багато російських солдатів потрапили у полон під час контрнаступу на Харківщині.

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"У будь-якому випадку, скажу вам відверто, у росіян більше наших полонених, ніж у нас російських військових або тих найманців, які працюють на Російську Федерацію, терористів тощо. І тому наше завдання - воно поставлене - поповнювати цей фонд", - сказав Зеленський.

"І я публічно говорю про те, що я звертаюсь до російських військових: це правильно, якщо вони підуть у полон. Ми ставимось до них згідно Женевських конвенцій як до військовополонених. Наша задача, щоб їх було більше. Наша задача, щоб повернути своїх", - сказав президент.

"Скажу вам відверто, ця операція (контрнаступ на Харківщині - УНІАН) дала можливість цей фонд серйозно поповнити", - заявив Зеленський.

Відповідаючи на уточнююче питання, президент сказав, що йдеться про сотні взятих у полон російських військових під час контрнаступу на Харківщині.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, Україна під час активного контрнаступу на Харківщині поповнила обмінний фонд російськими офіцерами, яких можна обміняти на захисників "Азовсталі". Проте наразі точних цифр поповнення полонених назвати не можна.

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