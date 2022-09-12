Мусієнко зазначив, що по деякихнапрямках росіяни втрачають свій потенціал, починають сипатись.

Україна під час активного контрнаступу на Харківщині поповнила обмінний фонд російськими офіцерами, яких можна обміняти на захисників "Азовсталі".

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону.

"Можу сказати, що обмінний фонд поповнився досить суттєво, зокрема, офіцерами російської армії, що є дуже цінними… Можливо, що це дійсно пришвидшить перемовини по поверненню наших військових, зокрема героїчних оборонців "Азовсталі", - сказав він.

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Проте Мусієнко сказав, що наразі точних цифр поповнення полонених назвати не можна.

"Можемо оперувати даними, що щонайменше на сто одиниць зросла кількість захопленої українськими силами техніки росіян. Це танки, артилерійські системи, самохідні системи", - сказав Мусієнко, уточнивши, що насправді кількість техніки може бути більшою.

Також велика кількість боєприпасів була залишена російськими військами під час втечі з Харківщини.

"Своїми діями українські сили досить послабили окупантів, зробили можливим такий стрімкий рейд і просування змінення українських територій на сході. Навряд чи Росія могла тут щось вдіяти. По деяких напрямках росіяни втрачають свій потенціал, починають сипатись", - сказав експерт.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

На півдні українські сили продовжують повільно знищувати логістичні шляхи ворога, що забезпечують життєдіяльність угрупування ЗС РФ на Херсонщині.

Раніше стало відомо, що ЗСУ запускають снаряди з інструкціями щодо здачі в полон. Листівки адресовані росіянам та "мобілізованим" окупантам з "ЛДНР", які хочуть здатися у полон.

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