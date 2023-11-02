Президент повідомив, що Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем.

Росія відводить кораблі у східну акваторію Чорного моря, але Сили оборони України зможуть дістати їх і там. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні до українців.

Президент розповів про нові подробиці проведення щоденної селекторної наради, під час якої було заслухано доповідь про роботу українського експортного коридору.

"Я вдячний усім, хто б'ється та працює, щоб Україна зберегла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає у східну частину акваторії. Дістанемо і там", - сказав Зеленський.

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Загроза для Чорноморського флоту РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що після серії ударів і кількох українських спецоперацій у тимчасово окупованому Криму російські окупанти на півострові відчули значну загрозу та перебазовують свої кораблі з бухти Севастополя на територію РФ.

Історик, який досліджує ситуацію на Чорному морі, Олександр Вельможко висловив думку, що потужність всього військового флоту РФ на Чорному морі - це еквівалент одного американського есмінця. Зокрема, наразі противник у Чорному морі має шість надводних кораблів ракетоносіїв і три підводні човни, які несуть "Калібри", але загалом потужність цих одиниць дорівнює одному есмінцю, які є на озброєнні у США.

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