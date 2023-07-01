За словами лідер України, досвід ЗСУ є корисним для НАТО у багатьох аспектах. Зокрема, у питанні захисту міст від ракетних атак.

Президент України Володимир Зеленський розкрив, яким саме досвідом ЗСУ можуть доповнити одну з найбільших армій світу НАТО.

На думку українського лідера, попри понад рік ведення повномасштабної війни, ЗСУ незаслужено все ще не є членами Альянсу. Про це він вказав в інтерв'ю ELMUNDO.

Зеленський підкреслив, що НАТО не може бути без України, адже той досвід та стратегії, які наша армія встигла відпрацювати на окупантах на фронті - безцінний досвід.

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"Наші висновки після війни будуть дуже корисними для всіх партнерів Альянсу, наприклад, як захистити міста від російських ракет. Ніхто не має нашого досвіду. Інший приклад: багато країн мають невеликі армії, але ми, маючи нашу велику армію, можемо їм допомогти та розгорнути сили на їхніх кордонах для захисту. Без України НАТО не повноцінне. Є країни, які не впевнені, чи належать вони до НАТО, але ми на 100% належимо", - вказав Зеленський.

Президент України подякував НАТО та очільнику Іспанії Педро Санчесу за ту допомогу, яку НАТО та ЄС вже надали Україні. Завдяки спільним зусиллям ЗСУ навчилися ремонтувати західну зброю, розробляти безпілотники, й навіть морські безпілотники, щоб захистити наші узбережжя, підкреслив Зеленський.

Україна на крок ближче до НАТО - вступ підтримала Британія

Нагадаємо, що на цьому тижні під час прес-конференції в Лондоні глава Міноборони Британії Бен Воллес підкреслив, що НАТО має розглянути спрощене приєднання України до Альянсу.

Він вважає, що таку опцію, як виконання плану дій щодо входження до НАТО Україні, в рамках виключення, слід дозволити "пропустити".

Як відомо, 11 та 12 липня у Вільнюсі стартує саміт НАТО. Серед головних тем - питання війни в Україні та допомога Києву.

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