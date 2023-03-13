Президент відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади за успішні дії в районі Бахмута.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що ситуація на сході України "дуже жорстка".

"Як і завжди, сьогодні був на зв'язку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході, дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога - і ми знищимо. Білогорівка і Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Кам'янка та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців", - зазначив глава держави у своєму відеозверненні.

Він подякував усім, хто зараз у бою, хто захищає позиції і б'ється за Україну та своїх побратимів. "Сьогодні особливо відзначу бійців 92-ї окремої механізованої бригади - за успішні дії в районі Бахмута. Дякую вам, хлопці! Слава усім українським воїнам! Слава нашому незламному і прекрасному народу!" - сказав Зеленський.

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Ситуація на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські війська зосереджують зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Російські загарбники не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У Міноборони повідомляли, що вони хотіли це зробити ще до кінця 2022 року.

Майор запасу Збройних Сил Олексій Гетьман вважає, що зараз окупаційні війська хочуть розширити сухопутний "коридор" РФ з Кримом.

Тим часом російські солдати вивозять награбоване майно українців з Голої Пристані та Нової Збур’ївки.

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