Він також підтвердив зустріч із директором ЦРУ Вільямом Бернсом в Києві.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час спілкування із західними партнерами отримував сигнали про те, що президент РФ Володимир Путін хоче прямих перемовин.

"Я отримав сигнали..., що Путін хоче прямих переговорів. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, адже Росія веде війну публічну", - сказав президент під час спілкування з українськими ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

Він також підтвердив зустріч із директором ЦРУ Вільямом Бернсом в Києві. Зеленський додав, що Бернс був у столиці під час масованого ракетного удару РФ по території України та перебував в укритті.

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Переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про умови переговорів з Росією. За його словами, це відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що переговори з РФ можливі у другій половині 2023 року.

На думку експертів, Україна матиме передумови для переговорів лише після зими, коли військово-промисловий комплекс РФ по-справжньому забуксує.