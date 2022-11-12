Зараз Росії потрібні переговори для того, щоб "перезарядитися".

Можливість відновлення переговорів з Російською Федерацією може з’явитися у другій половині 2023 року.

Як зазначив в ефірі телемарафону голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, це може статися через виборчі процеси у США і Російській Федерації.

"Чесно, я вважаю, що це буде тоді, коли електоральні цикли почнуть працювати і в Росії, і в Сполучених Штатах, тобто це десь у другій половині наступного року, коли вже стартуватимуть і президентські перегони в США. А до того ж, у 2024-му будуть вибори в Путіна. І всім потрібно буде політично щось демонструвати", – наголосив Арахамія.

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Він вважає, що Путін не зможе продемонструвати якісь військові успіхи. Через це Росія, ймовірно, намагатиметься "на дипломатичному фронті якимось чином демонструвати щось своєму народу".

Водночас, за словами Арахамії, Росія знову порушує питання про відновлення переговорів через те, що потребує часу на те, "щоб перезарядитися".

"Вони перегрупування роблять, зі зброєю є проблеми, з боєприпасами. Їм просто треба час, щоб посилити свої позиції. Ми не будемо давати їм такого часу", – зазначив він.

Переговори з Росією

12 листопада 2022 року в Офісі президента розповіли про базові переговорні позиції України у можливих перемовинах з РФ. Зазначається, що для реального переговорного процесу з РФ є одна попередня і ключова умова – виведення російських військ з території України.

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що на даному етапі російсько-українську війну завершити дипломатичним шляхом неможливо. За його словами, цьому процесу перешкоджає Росія, а йти на поступки росіянам Україна не повинна.

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