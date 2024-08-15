Є нове поповнення нашого обмінного фонду, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, де на фронті зараз максимум уваги зосереджено на обороні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, говорячи про проведене ним сьогодні засідання Ставки. "Щойно провів Ставку. Була доповідь головкома Сирського (Олександр Сирський, - Ред.). Фронт - наші основні напрямки захисту. Торецьк. Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз - і максимум оборонної нашої уваги. Пріоритетне постачання - саме туди. Всього, що зараз необхідно", - зауважив Зеленський.

Окремо, зазначив він, Сирський доповів щодо операції в Курській області Росії. "Є нове просування. Є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджа від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також іще кілька населених пунктів. Загалом вже більш ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну, який все це забезпечує", - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, раніше головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський поінформував учасників засідання Ставки Верховного головнокомандувача за участі Зеленського, що на території Курської області Росії, яку контролюють Сили оборони України, створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

За словами Сирського, на території Курської області завершено пошуки та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах.

Головнокомандувач також зауважив, що всього з початку операції на території Курщини українські війська просунулися в оборону противника на 35 км. Взято під контроль 1 тис. 150 квадратних км території, 82 населені пункти.

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