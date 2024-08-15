Військова комендатура створена з метою підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення.

На території Курської області Російської Федерації, яку контролюють Сили оборони України, створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим.

Про це під час відеозв’язку повідомив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський для учасників засідання Ставки Верховного головнокомандувача за участі президента України Володимира Зеленського.

"На території Курської області завершено пошуки та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення, на підконтрольних територіях, створено військову комендатуру, призначено її керівника - призначений генерал-майор Москальов", - наголосив Сирський.

Відео дня

Також головнокомандувач ЗСУ відзначив, що з початку поточної доби українські війська на окремих напрямках просунулись від 500 метрів до 1,5 км, відбили три атаки противника та продовжують ведення наступальних дій.

Сирський наголосив, що усього з початку операції на території Курщини українські війська просунулися в оборону противника на 35 км. "Взято під контроль 1 тисячу 150 квадратних км території, 82 населених пункти", - сказав Сирський. Він додав, що у цілому ситуація контрольована.

У центрі уваги війна в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Вторгнення України в Курську область може стати поворотним моментом в історії Росії, як і перша битва 1943 року. Зарозумілість Путіна нарешті зустріла свого ворога, вважає британський полковник у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон, який командував силами НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.

В Курській області спецпризначенці Служби безпеки України 14 серпня, взяли в полон 102 російських військових. Це масове взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Серед полонених є "кадировці".

Видання Financial Times повідомило, що представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю The Independent заявив, що несподіваний наступ Збройних сил України на Росію є єдиним способом змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Він називає український напад частиною "психологічної" тактики, однак одного вторгнення недостатньо для того, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта.

Сьогодні, 15 серпня, експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке повідомив, що військові ЗСУ оточили райцентр Кореневе в Курській області з двох сторін. У цьому населеному пункті є залізнична станція.

Довідка УНІАН. Відомо, що генерал-майор Збройних сил України Едуард Москальов є учасником російсько-української війни. Раніше Москальов був командиром оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" та начальником штабу - першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід".

Вас також можуть зацікавити новини: