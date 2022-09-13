Зокрема, там виявляють залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вже завершено стабілізаційні заходи у деокупованих районах площею понад 4 тис. кв. км, ще приблизно на такій же території стабілізація триває.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Президент нагадав, що провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Відео дня

"Перше і головне питання - доповіді командуючих за напрямками. (Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України) Олександр Сирський доповів про успіхи на Харківщині. (Командувач військ Оперативного командування "Південь") Андрій Ковальчук про рух наших сил на півдні. Розглянули проєкт бюджету на оборону і безпеку на наступний рік", - сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що було детально проаналізовано ситуацію на звільненій території України.

"Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено у районах загальною площею понад 4 тис. квадратних кілометрів. Ще на приблизно такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека", - наголосив Зеленський.

Як сказав президент, прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території.

"Ще раз дякую всім нашим бійцям, які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області!", - заявив Зеленський.

Раніше міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Росія просила про переговори на тлі контрнаступу Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: