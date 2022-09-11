Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з 12-13 вересня.

"Укрпошта" наступного тижня готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій жителям деокупованих населених пунктів Харківської області.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що на деокупованих територіях Харківщини пенсії будуть виплачені невідкладно.

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"Наступного тижня "Укрпошта" готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалене 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій", - мовиться у дописі.

Зауважується, що пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з 12-13 вересня.

"На етапі вирішення також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й вони найближчим часом будуть усунуті. Пенсії отримають всі", - запевнили у міністерстві.

Крім того, на засіданні було обговорено питання щодо роботу органів влади, відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування територій, доставку соціальних виплат та надання гуманітарної допомоги.

"Коордштаб закликав мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених населених пунктів. Оскільки насамперед їх мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення", - йдеться у повідомленні.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

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