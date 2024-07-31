Президент наголосив, що війну не можна переводити у стадію замороженого конфлікту.

Питання про здачу українських територій в обмін на мир з РФ не можна ухвалювати без українського народу. Та й ніхто офіційно таких пропозицій не робив. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

"Ви повинні розуміти, що будь-яке питання територіальної цілісності України не може бути вирішене – жодним президентом, жодною людиною, ані всіма президентами світу – без українського народу. Цього просто не можна робити. Це суперечить Конституції України", – сказав він, відповідаючи на питання про те, чи не розглядає можливість здачі територій заради миру.

За словами Зеленського, було досить багато публічних заяв на кшталт "А якщо Україна віддасть свої території в обмін на щось, гарантії безпеки, може, НАТО, може, ЄС?". Однак офіційно Україні ніхто нічого такого не пропонував.

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"І Україна ніколи не віддасть своїх територій. Влада офіційно не має права відмовлятися від своїх територій. Щоб це сталося, цього має захотіти український народ", – сказав він.

Зеленський наголосив, що здача українських територій у будь-якому випадку є "не найкращим варіантом" і фактично означатиме перемогу Володимира Путіна. Також український президент не в захваті від ідеї простого замороження конфлікту, тому що Росія пізніше може здійснити нову спробу захопити українські території.

Путін вимагає українських територій і не тільки

Як писав УНІАН, у червні російський диктатор Володимир Путін озвучив умову для початку мирних переговорів (не укладання миру, а семе початку переговорів): Україна повинна повністю вивести свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, російський диктатор озвучив і решту свої "хотєлок". Зокрема він хоче, аби Україна офіційно відмовилася від усіх окупованих Росією територій, включно з містами Херсон і Запоріжжя, які вона має віддати агресору. Також Путін вимагає "нейтрального статусу" України та скасування всіх західних санкцій, запроваджених проти Росії.

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