Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України президент Володимир Зеленський створив 14 військових адміністрацій у Донецькій області.

Відповідний указ від 4 липня опублікований на сайті офісу президента.

В Україні створені такі військові адміністрації:

Бахмутська міська військова адміністрація Бахмутського району;

Великоновосілківська селищна військова адміністрація Волноваського району;

Званівська сільська військова адміністрація Бахмутського району;

Комарська сільська військова адміністрація Волноваського району;

Краматорська міська військова адміністрація Краматорського району;

Курахівська міська військова адміністрація Покровського району;

Лиманська міська військова адміністрація Краматорського району;

Миколаївська міська військова адміністрація Краматорського району;

Святогірська міська військова адміністрація Краматорського району;

Сіверська міська військова адміністрація Бахмутського району;

Соледарська міська військова адміністрація Бахмутського району;

Часовоярська міська військова адміністрація Бахмутського району;

Черкаська селищна військова адміністрація Краматорського району;

Шаховська сільська військова адміністрація Покровського району.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Війна і план відновлення України:

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив ключові принципи Національного плану відновлення, який пропонує Україна.

Вас також можуть зацікавити новини: