На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України президент Володимир Зеленський створив 14 військових адміністрацій у Донецькій області.
Відповідний указ від 4 липня опублікований на сайті офісу президента.
В Україні створені такі військові адміністрації:
Бахмутська міська військова адміністрація Бахмутського району;
Великоновосілківська селищна військова адміністрація Волноваського району;
Званівська сільська військова адміністрація Бахмутського району;
Комарська сільська військова адміністрація Волноваського району;
Краматорська міська військова адміністрація Краматорського району;
Курахівська міська військова адміністрація Покровського району;
Лиманська міська військова адміністрація Краматорського району;
Миколаївська міська військова адміністрація Краматорського району;
Святогірська міська військова адміністрація Краматорського району;
Сіверська міська військова адміністрація Бахмутського району;
Соледарська міська військова адміністрація Бахмутського району;
Часовоярська міська військова адміністрація Бахмутського району;
Черкаська селищна військова адміністрація Краматорського району;
Шаховська сільська військова адміністрація Покровського району.
Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
Війна і план відновлення України:
4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський озвучив ключові принципи Національного плану відновлення, який пропонує Україна.
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