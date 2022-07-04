Президент наголосив, що відбудова України - це не локальний проект, не проект одного народу, а спільне завдання усього демократичного світу та усіх країн, які можуть сказати про себе "Ми - цивілізовані".

Президент України Володимир Зеленський озвучив ключові принципи національного плану відбудови, який пропонує Україна.

Про це Зеленський заявив під час виступу на Конференції з питань відновлення України у Лугано (Швейцарія).

"Війна Росії проти України - це не просто намагання захопити нашу землю, знищити наші державні інституції, зламати нашу незалежність. Це набагато ширше світоглядне протистояння, антидемократична та антиєвропейська система, яка побудована Росією, намагається довести, що вона нібито сильніша ніж усі ми - Україна, Європа та демократичний світ", - зазначив він.

За словами президента, Росія намагається довести, що Європа нібито слабка та нібито не здатна захищати свої цінності.

"Такий світоглядний мотив прослідковується в усіх діях РФ... І всі створені Росією кризи - інфляційна, продовольча, енергетична, міграційна... - це саме світоглядне, ідеологічне випробування. Але все ж найбільш жорстокий його прояв - це агресія РФ проти України, яку вона хоче повернути до своєї зони контролю у Європі. Цією агресією Росія хоче довести, що нібито їй підвладні не просто території, а життя людей...і що нібито вона може вирішувати за всіх, чи буде у них життя взагалі", - сказав він.

Глава держави наголосив, що ця війна - це напад Росії на те, що є цінністю для Європи, тому й відбудова України - це не локальний проект, не проект одного народу, а спільне завдання усього демократичного світу та усіх країн, які можуть сказати про себе "Ми - цивілізовані".

Зеленський також озвучив ключові принципи національного плану відбудови, який пропонує Україна.

"Це максимальна безпека, максимальна технологічність, максимальне дотримання екологічних стандартів, максимальне застосування зелених технологій та реалізація принципів безбар'єрності. Це також й максимальна спрямованість на інтереси громад, прозорість при плануванні, використанні коштів, відбудові проектів, а також максимальне укорінення проекту відбудови у реальному економічному житті України...", - зауважив він.

За словами президента, проекти з відбудови України також дозволять створити велику кількість робочих місць, локалізувати іноземний бізнес в Україні.