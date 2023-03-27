Президенту доповіли, що майже 5 тис. будівель в районі зазнали руйнувань, серед них є медичні та освітні заклади.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Нікопольський район Дніпропетровської області, який постійно зазнає обстрілів російськими окупантами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави. Зазначається, що під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Зеленський відвідав місто Нікополь, яке постійно обстрілюють російські окупанти.

Він ознайомився із ситуацією в Нікопольському районі, наслідками терористичних ударів ворога по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону.

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Крім того, Зеленського поінформували про перебіг відновлення пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури та посилення їх захисту від можливих нових атак ворога.

"Президентові доповіли, що майже 5 тисяч будівель у районі зазнали руйнувань, серед них медичні й освітні заклади. Постраждалим громадянам надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що було відзначено дієву взаємодію обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування та ефективну роботу правоохоронних органів.

Нікопольський район - останні новини

Окупанти систематично обстрілюють територію Дніпропетровської області. Він дій окупантів часто потерпає саме Нікопольський район - там тривога звучить ледь не щодня. Через ворожі обстріли є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Росіяни гатять по ньому з важкої артилерії, "Градів", "Ураганів", атакують дронами. За понад рік обстрілів 14 мешканців загинули, 94 - дістали поранення.

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