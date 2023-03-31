Відзнаку отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Президент України Володимир Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку "Місто-герой України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в місті Буча під час участі у заходах з нагоди річниці звільнення Київщини.

"Сьогодні для мене честь бути тут і велика честь вручити Бучі – місту героїв, почесну відзнаку, що символізує силу цього міста, символізує такий складний шлях, пройдений українцями", - сказав Зеленський.

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Президент вручив почесну відзнаку "Місто-герой України" громаді міста Буча. Її отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Війна в Україні - що сталось у Бучі

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни увійшли до Київської області з території Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2022 року Збройні сили України звільнили місто Буча Київської області від російської окупації. Воно було окуповане 33 дні.

У Бучі росіяни вбили понад 1,4 тис. громадян і скоїли 9 тисяч воєнних злочинів.

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