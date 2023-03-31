Російські загарбники скоїли в місті 9 тисяч воєнних злочинів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у місті Буча на Київщині російські окупанти вбили понад 1,4 тисяч українських громадян. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Буча. 33 дні окупації. Понад 1,4 тис. смертей, з них 37 - дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 тис. російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", - заявив глава держави.

Звірства росіян у Бучі

З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року росіяни увійшли до Київської області з території Білорусі.

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У Бучі окупанти вдавались до нелюдських звірств: ґвалтували жінок та вбивали їхніх чоловіків. Є зафіксовані факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства. Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток. Згодом звіртсва росіян у місті стали називати "бучанською різнею".

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2022 року Збройні сили України звільнили місто Буча від російської окупації. Місто перебувало в окупації 33 дні.

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