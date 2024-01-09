Він наголосив, що для Росії мають бути повністю перекриті схеми обходу санкцій.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Про це він сказав у своєму відеозверненні, говорячи про сьогоднішнє засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Сьогодні було особливе засідання – за прямої, очної участі усіх основних командувачів та керівників операцій. Разом із Головкомом, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінцифри детально проаналізували забезпечення снарядами і дронами. Розподіл між бригадами та підрозділами. Щоденні потреби, фактичні витрати. Головне – уся логістика має стати швидшою", – наголосив глава держави.

Учасники засідання обговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні – на українських підприємствах та разом із партнерами.

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"Звичайно, розглянули постачання, якого очікуємо цьогоріч. Попри всю наявну проблематику у світі наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити Сили оборони усім необхідним. Ми бачимо, як реалізувати українські пріоритети цього року: що для цього потрібно, хто для цього потрібен та які сигнали можуть спрацювати", – сказав Зеленський.

Окремо й детально учасники засідання проаналізували роботу Повітряних сил Збройних сил України та усіх наших захисників неба, результати збиття російських ракет та дронів.

"Те, що вдалося. Те, що має вдатися. Продовжуємо працювати й з усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО. І одночасно – щоб посилити тиск на Росію. Санкції світу, безумовно, працюють. І працюють непогано. Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті і схеми обходу санкцій" – підкреслив президент.

Крім того, додав він, потрібні й нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії.

"Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково", – сказав Зеленський.

Засідання Ставки: інші деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 9 січня, Зеленський зазначив, що на засіданні Ставки було узгоджено посилення захисту українських міст та критичних об'єктів від російських атак ракетами та дронами.

Учасники засідання проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Також на засіданні "систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній".

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