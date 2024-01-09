На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача узгодили посилення захисту українських міст та критичних об'єктів від російських атак ракетами та дронами. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками засідання.
Глава держави розповів про результати важливого засідання.
"Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами", - відзначив Зеленський.
Президент додав, що на засіданні "систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній": "Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань".
"Інша важлива тема - ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - наголосив Зеленський.
Масовані атаки Росії - актуальне
Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.
Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі. Лише у столиці внаслідок цієї атаки загинуло 33 людини.
Крім того, вночі та зранку 2 січня Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.
У Києві сили та засоби протиповітряної оборони 2 січня перехопили та збили всі ворожі БПЛА типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 та 10 ракет Х-47М2 "Кинджал".
Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки. Кількість постраждалих постійно зростала. Зокрема, відомо про трьох загиблих та понад 50 постраждалих. У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми.