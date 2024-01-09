Зокрема, на засіданні йшлося про посилення захисту українських міст.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача узгодили посилення захисту українських міст та критичних об'єктів від російських атак ракетами та дронами. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками засідання.

Глава держави розповів про результати важливого засідання.

"Командувачі основних напрямків та операцій були присутні очно. Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що на засіданні "систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній": "Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань".

"Інша важлива тема - ППО. Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - наголосив Зеленський.

Масовані атаки Росії - актуальне

Як повідомляв УНІАН, вночі та вранці 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по території України. Ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Влучання були зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі. Лише у столиці внаслідок цієї атаки загинуло 33 людини.

Крім того, вночі та зранку 2 січня Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.

У Києві сили та засоби протиповітряної оборони 2 січня перехопили та збили всі ворожі БПЛА типу Shahed, понад 60 ракет Х-101/Х555/Х-55 та 10 ракет Х-47М2 "Кинджал".

Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки. Кількість постраждалих постійно зростала. Зокрема, відомо про трьох загиблих та понад 50 постраждалих. У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми.

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