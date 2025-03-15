Зокрема, до складу переговорної групи увійдуть Єрмак, Сибіга та Умєров.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи нашої країни для майбутніх мирних переговорів. Список учасників затверджено у відповідному розпорядженні.

Український лідер доручив утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами нашої країни з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.

Згідно з документом, до складу переговорної групи України увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, голова Міноборони Рустем Умєров, а також заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Відео дня

Зазначається, що Єрмак очолить делегацію. Він має право вносити за погодженням із міністром закордонних справ України зміни до складу делегації, а також залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням із керівниками, наукових радників та експертів.

Переговори про завершення війни в Україні - важливі новини

Раніше Євросоюз погодив п'ять принципів щодо мирних переговорів для України. Зазначається, що перемир'я може бути тільки в тому разі, якщо вестиме до всеосяжної мирної угоди.

Крім того, колишній співробітник Мі-6 Крістофер Стіл розповів, чого чекати від російського диктатора Володимира Путіна в контексті мирних переговорів. Він вважає, що президент РФ буде "дуже стурбований" тим, щоб не виглядати таким, що піддається американському тиску.

Вас також можуть зацікавити новини: