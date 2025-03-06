Перемир'я може бути лише у тому разі, якщо вестиме до всеосяжної мирної угоди.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу узгодили п'ять принципів, яких слід дотримуватися у зв'язку з можливим початком мирних переговорів з припинення війни Росії проти України. Про це йдеться у висновках неформального засідання Європейської Ради у Брюсселі.

Зокрема, з огляду на новий імпульс стосовно переговорів, які повинні привести до всеосяжного, справедливого і тривалого миру, лідери ЄС наголосили на важливості п'яти наступних принципів:

По-перше, не може бути переговорів про Україну без України.

По-друге, не може бути переговорів, які зачіпають європейську безпеку без залучення Європи (безпека України та Європи, трансатлантична і глобальна безпека взаємопов'язані).

По-третє, будь-яке перемир'я або припинення вогню може відбутися лише у тому разі, якщо це буде частиною процесу, що вестиме до всеосяжної мирної угоди.

По-четверте, будь-яка така угода має підкріплюватися надійними та достовірними гарантіями безпеки для України, які будуть сприяти запобіганню майбутній російській агресії.

По-п'яте, мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"Здобуття "миру через силу" вимагає, щоб Україна була у найсильнішій можливій позиції, з власними надійними військовими і оборонними спроможностями як істотним компонентом", - йдеться у висновках.

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Це має враховуватися як до переговорів, під час переговорів, так і після них щодо припинення війни.

Євросоюз залишається відданим, у координації з партнерами і союзниками однодумцями, надавати посилену політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку Україні та її народу, а також посилювати тиск на Росію, у тому числі, за допомогою нових санкцій і шляхом посилення застосування нинішніх заходів, аби послабити здатність Росії продовжувати вести агресивну війну.

При цьому, у 2025 році ЄС надасть Україні допомогу обсягом 30.6 млрд євро. Очікується, що виплати в рамках ініціативи Плану України (Ukraine Facility) сягнуть 12.5 млрд євро, а виплати в рамках ініціативи країн "Великої сімки" ERA, отримані від заморожених російських активів, становитимуть 18.1 млрд євро.

Також Європейська Рада розглянула виконану роботу із постачання військової підтримки Україні.

При цьому, на додаток до коштів, вже виділених для України на цей рік, лідери ЄС вітають готовність країн-членів терміново активізувати зусилля із задоволення нагальних воєнних і оборонних потреб України, особливо відносно постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, проведення необхідного навчання і оснащення українських бригад, а також задоволення інших потреб. У висновках йдеться:

"Європейська Рада закликає Єврокомісію швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема, високої представниці ЄС (Кайї Каллас), щодо координації військової підтримки ЄС для України, включно з компонентом військових потреб в межах ініціативи "Великої сімки" ERA".

Крім того, зазначається, що Євросоюз та його країни-члени готові робити подальший внесок у забезпечення гарантій безпеки на основі відповідних компетенцій і можливостей, а також з урахуванням міжнародного права, у тому числі, шляхом вивчення можливого використання інструментів спільної політики безпеки та оборони.

Мир в Україні - концепція Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський представив головам держав і урядів країн-членів Європейського Союзу, якими мають бути необхідні кроки до миру. Зокрема, Росія, як єдине джерело війни, має визнати необхідність її завершення. Це можна довести припиненням атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі. Наступний крок - це базова довіра до обставин, у яких проходять переговори - що росіяни нікого не обманюють. На його переконання, звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри.

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