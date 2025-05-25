Домовленості щодо обміну полоненими виконано.

У неділю, 25 травня, між Україною та Росією відбувся третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", про який сторони домовилися на переговорах у Стамбулі. Сьогодні з полону повернулися 303 українці, повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Цей етап став завершальним в межах домовленостей, досягнутись між Україною та Росією у Стамбулі. Відтак, додому вже повернули 1000 українців.

"303 українських захисники вдома. Третю частину обміну в форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині, завершено. Сьогодні повертаються воїни нашої армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - заявив Зеленський.

Відео дня

Президент подякував команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. "Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону!", - додав він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що усі 303 визволених сьогодні оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Зокрема, додому повертаються 70 Оборонців Маріуполя.

"Триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65-им від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. "Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", - додали у штабі.

Омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що серед повернутих воїнів є ті, чиї рідні зверталися до Офісу омбудсмана щодо захисту їхніх прав і прав їхніх рідних.

"На місці проведення продовжують перебувати працівники нашої інституції. Вони моніторять дотримання прав людини відповідно до норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. А також допомагають Захисникам повідомити своїм рідним, що вони вдома", - додав він, опублікувавши зворушливе відео з обміну.

"1000 на 1000" - новини про обмін полоненими

Як повідомляв раніше УНІАН, на переговорах у Стамбулі 16 травня українська та російська делегації домовилися про масштабний обмін військовополоненими. Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, повідомив, що сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі "1000 на 1000" найближчим часом.

23 травня Україна повернула з полону майже 400 військових та цивільних. У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими уточнили, що із тих, хто повернувся додому, 270 - це військовослужбовці Сил оборони, а решта - цивільні громадяни. Серед звільнених є представники ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. 24 травня повернулися з полону 307 захисників. Усі - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог обмін "1000 на 1000" назвав найпозитивнішим результатом переговорів у Стамбулі. Він подякував міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок у досягнення цього, але додав, що потрібне перемир'я та припинення вбивств.

Ввечері 24 травня Зеленський анонсував третій етап обміну. "Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати", - наголосив він.

Вас також можуть зацікавити новини: