Службовці Нацгвардії проявляють справжню українську силу, роблять все, щоб наша держава вистояла.

Президент України Володимир Зеленський підтримав Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та опублікував своє "потужне" привітання службовців української Нацгвардії - 26 березня вони відзначають своє професійне свято.

Гарант України у своєму Telegram зазначив, що Національна гвардія стала одним з ключових елементів загальної системи захисту держави у війні з російським агресором.

"З перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі – нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять все, щоб наша держава вистояла", - підкреслив Зеленський.

Президент подякував нацгвардійцям за службу й сталевий характер, а також опублікував серію знімків про їхнє бойове життя на українському фронті.

День Національної гвардії України - основне

Зазначимо, що день Національної гвардії, який українці відзначають щорічно 26 березня, це відносно "молоде" свято для українського суспільства. Його заснували 18 березня 2015 року відповідно до указу колишнього глави держави Петра Порошенка.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну цей день вважався державним вихідним.

Напередодні українці також відсвяткували професійне свято ще однією важливої державної правоохоронної служби - СБУ.

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