До 18 зросло число жертв від підриву Каховської ГЕС. Знайшли тіло ще однієї людини, яка потонула, повідомляє Міністерства внутрішніх справ.
"На жаль, загинуло 18 осіб. 14 – від утоплення, 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації", – йдеться в повідомленні.
Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував про 15 загиблих від утоплення.
"На жаль, на деокупованій Херсонщині через підтоплення загинули 15 людей. Ще 20 поранені, серед них – двоє поліцейських, п’ятеро рятувальників, які постраждали під час евакуації цивільного населення. Досі безвісти зниклими вважалися 31 людина, з них двоє дітей, вдалося встановити місце перебування 17 людей, вже не рахуються ці 31", – повідомив він в ефірі телемарафону.
Ситуація на Херсонщині після підриву дамби Каховської ГЕС - актуальна інформація
В ніч на 6 червня російські окупанти здійснили теракт на дамбі Каховської ГЕС, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф останніх десятиліть.
Внаслідок дій ворога під водою опинилися десятки населених пунктів на півдні України. Наразі, за даними МВС, підтопленими досі залишається 818 будинків у низці населених пунктів на правому березі Дніпра. Під час рятувальної операції були евакуйовані 3 773 людей та 284 тварин.
Водночас залишається складною ситуація на окупованому лівому березі. Влада Херсонщини підтвердила загибель 11 людей в окупованих Олешках. Загалом, за оцінками, тільки в цьому населеному пункті могли загинути понад 500 осіб. Центр національного опору повідомляв, що на окупованій території росіяни евакуювали населення вибірково – шанс вижити давали тільки тим, хто взяв російський паспорт.