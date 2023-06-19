На окупованій території Херсонщини відомо про щонайменше 11 загиблих.

До 18 зросло число жертв від підриву Каховської ГЕС. Знайшли тіло ще однієї людини, яка потонула, повідомляє Міністерства внутрішніх справ.

"На жаль, загинуло 18 осіб. 14 – від утоплення, 4 – від вогнепальних поранень під час евакуації", – йдеться в повідомленні.

Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував про 15 загиблих від утоплення.

"На жаль, на деокупованій Херсонщині через підтоплення загинули 15 людей. Ще 20 поранені, серед них – двоє поліцейських, п’ятеро рятувальників, які постраждали під час евакуації цивільного населення. Досі безвісти зниклими вважалися 31 людина, з них двоє дітей, вдалося встановити місце перебування 17 людей, вже не рахуються ці 31", – повідомив він в ефірі телемарафону.

Ситуація на Херсонщині після підриву дамби Каховської ГЕС - актуальна інформація

В ніч на 6 червня російські окупанти здійснили теракт на дамбі Каховської ГЕС, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф останніх десятиліть.

Внаслідок дій ворога під водою опинилися десятки населених пунктів на півдні України. Наразі, за даними МВС, підтопленими досі залишається 818 будинків у низці населених пунктів на правому березі Дніпра. Під час рятувальної операції були евакуйовані 3 773 людей та 284 тварин.

Водночас залишається складною ситуація на окупованому лівому березі. Влада Херсонщини підтвердила загибель 11 людей в окупованих Олешках. Загалом, за оцінками, тільки в цьому населеному пункті могли загинути понад 500 осіб. Центр національного опору повідомляв, що на окупованій території росіяни евакуювали населення вибірково – шанс вижити давали тільки тим, хто взяв російський паспорт.

Вас також можуть зацікавити новини: