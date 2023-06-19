Дії окупантів мають ознаки геноциду українського народу.

Після знищення Каховської ГЕС російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області не проводили евакуацію людей без паспорта РФ. Внаслідок цього понад 500 жителів Олешок могли загинути.

"За попередніми даними, понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта", - повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, російські військові просто покинули місцевих, порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності. Як наголошується, дії окупантів щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців, понесе справедливе покарання.

Наслідки підриву Каховської ГЕС - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, після підриву Каховської гідроелектростанції у Херсонській області під водою залишаються близько 890 будівель.

За останніми даними МВС, внаслідок цієї катастрофи загинули 17 людей - 13 людей потонули, ще четверо були вбиті під час евакуації. Ще 31 людину розшукують.

Керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков заявляв, що в окупованих Олешках вже загинули щонайменше 10 людей, однак реальної цифри ніхто не знає.

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