Він додав, що найближчими днями бригада зможе оприлюднити деталі операції та статистику втрат ворога.

Заступник командира 3-ої Штурмової бригади Максим Жорін прокоментував наступ його підрозділу у Харківській області. За словами офіцера, наступальні дії не пов’язані з паралельним наступом на Курськ. Про це він розповів у прямому етері проєкту "Тема з Мосейчук".

"Це зовсім не пов’язано з операцією на Курщині. Це наступальні дії в смузі відповідальності Третьої штурмової бригади в напрямку Борової. Вони успішні, вони вже відбуваються майже тиждень. Ми про них абсолютно свідомо не звітували для того, щоб закріпити результат. На сьогодні цей результат є", - прокоментував Жорін.

Він додав, що найближчими днями бригада зможе оприлюднити деталі операції та статистику втрат ворога.

Попри це, у росіян залишається багато резервів. У Третій штурмовій відзначають, що операція на Курщині сили ворога з їхнього напрямку не відтягнула.

"З нашого напрямку ворожі сили не були відтягнуті. І сили, які стояли навпроти, і їх резерви залишилися на місці. Навіть ми думали, що резервних сил у ворога буде трохи менше, але їх досить багато. І ворог собі може дозволяти просто "пачками" по 100 людей відправляти", - розповідає Максим Жорін.

За його словами, з Курськом ситуація на його та сусідніх напрямках не змінилася.

Наступ на Харківщині - деталі

Окрема Третя штурмова бригада наступає на Харківщині та повертає території. Внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км2. Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", - заявив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

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