Всього вранці 21 червня в екстрені служби надійшло три повідомлення.

Журналістам стало відомо зміст первинних повідомлень з військової частини РФ Таманської дивізії в Підмосков'ї, де нібито були придушені два українських БПЛА літакового типу.

Як пише ВЧК-ОГПУ, дані відрізняються від офіційних заяв про відсутність будь-яких наслідків. Всього вранці 21 червня в екстрені служби надійшло три повідомлення.

"О 05:31 в Наро-Фомінському г.о., сел. Калінінець, у військові склади врізався БПЛА. О 05:33 в Наро-Фомінському г.о., сел. Калінінець, впав БПЛА, пожежа, дим, летить другий. О 05:39 в Наро Фомінському г.о., сел. Калінінець, 2 БПЛА, артсклади, другий влетів у житлову зону", - сказано в повідомленні.

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При цьому дані передавали по лінії 112 військові і безпосередньо з частини. Але через трохи часу, коли була вибудувана позиція, вже офіційно було встановлено, що БПЛА впали біля артскладів і складу ПММ. Перше падіння сталося о 05:27 біля складів з боєприпасами, попадання в бетон на внутрішню дорогу складу, виявлені осколки апарату. О 05:50 сталося друге падіння БПЛА: дрон нібито врізався в дерево на кордоні паркану і зовнішньої сторони складу ПММ, осколки на місці вибуху були знайдені в радіусі близько 30 метрів.

При цьому, в обох випадках очевидці чули "хлопки", а в частині цілий день триває "режим тиші". З огляду на хорошу укомплектованість Таманської дивізії і її інфраструктуру, то там легко могли приховати серйозну НП і впоратися з пожежею своїми силами.

Третій за ранок БПЛА, що розбився в селі Лукіно, в Новій Москві також не тягне на "пригнічений" силами РЕБ апарат. За інформацією від першої і єдиної заявниці (місцева мешканка любов) об'єкт "розміром з автомобіль летів над селом на гранично малій висоті, а потім впав і вибухнув у полі недалеко від річки Пахра".

Атака безпілотників на Підмосков'я 21 червня

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотників на об'єкти в Моковській області. БПЛА нібито збили. Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, сьогодні під Москвою запобігли атаці трьох безпілотників. Їх приземлили кошти РЕБ.

"Всі БПЛА були придушені засобами радіоелектронної боротьби, в результаті чого втратили управління і зазнали аварії. В результаті невдалої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", - заявили у відомстві.