В Міноборони РФ запевняють, що безпілотники приземлили засоби РЕБ.

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотників на об'єкти у Моковській області. БПЛА нібито збили.

Як повідомляє прес-служба Міноборони РФ, ссьогодні під Москвою запобігли атаці трьох безпілотників. Їх приземлили засоби РЕБ.

"Усі БПЛА були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого втратили керування та зазнали аварії. Внаслідок невдалої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає", - заявили у відомстві.

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Що передувало

Вранці 21 червня стало відомо, що одразу кілька невідомих безпілотників упали у Підмосков'ї. Близько 5-ї ранку 21 червня очевидці повідомили про вибух у небі неподалік села Лукіне. За попередніми даними, це був збитий безпілотник. Наразі на місці працюють оперативні служби.

Також ще два безпілотники впали в той же час у Наро-Фомінському районі Підмосков'я, неподалік військової частини.

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