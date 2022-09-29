Заступник міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що військовослужбовці Збройних сил України не матимуть проблем із забезпеченням зимовим одягом.
Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
За її інформацією, у період з 22 по 28 вересня Міністерством оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано: 24,2 тис. од. бронежилетів; 14,1 тис. од. шоломів; 63,2 тис. пар взуття, з них 35,4 тис. зимового; 24,2 тис. комплектів польової форми; 15,2 тис. зимових курток тощо.
"Це те, що стоїть на обліку і дуже швидко передається нашим бійцям. Пріоритетність розподілу - тобто, в яку бригаду чи регіон направляється одяг - визначає командування", - уточнила Маляр.
За її словами, прямо зараз триває постановка на облік чергових партій зимового одягу.
"І зараз в русі перебувають кілька видів транспорту, які доставляють одяг у зону бойових дій та прилеглі райони. І теж прямо зараз в один з літаків вантажиться ще 30 тис. комплектів зимової форми, яка за кілька днів буде на складах. Для орієнтиру: вже зараз до ЗСУ передано більше комплектів зимового одягу, чим безпосередніх учасників бойових дій. За наступні два тижні ми очікуємо суттєвого збільшення постачання", - підкреслила замміністра.
Щодо забезпечення засобами індивідуального бронезахисту, то, за інформацією Маляр, за 5 місяців тільки за прямими контрактами Міноборони до ЗСУ було передано понад 500 тис. бронежилетів, понад 150 тис. вже у резерві.
Забезпечення армії України - це треба знати
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни заходу, зокрема, держави-члени Євросоюзу та США почали активно допомагати ЗСУ.
Штати вже надали Україні високоточне озброєння, у тому числі реактивні артилерійські системи HIMARS. Також наша армія отримала від Литви 50 бронетранспортерів M113.
27 вересня стало відомо, що литовська сторона допоможе Києву забезпечити 25 тис. військових зимовою формою.