Зараз до армії України передано більше комплектів зимового одягу, чим безпосередніх учасників бойових дій, зазначила заступник міністра оборони.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що військовослужбовці Збройних сил України не матимуть проблем із забезпеченням зимовим одягом.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

За її інформацією, у період з 22 по 28 вересня Міністерством оборони для забезпечення підрозділів ЗСУ передано: 24,2 тис. од. бронежилетів; 14,1 тис. од. шоломів; 63,2 тис. пар взуття, з них 35,4 тис. зимового; 24,2 тис. комплектів польової форми; 15,2 тис. зимових курток тощо.

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"Це те, що стоїть на обліку і дуже швидко передається нашим бійцям. Пріоритетність розподілу - тобто, в яку бригаду чи регіон направляється одяг - визначає командування", - уточнила Маляр.

За її словами, прямо зараз триває постановка на облік чергових партій зимового одягу.

"І зараз в русі перебувають кілька видів транспорту, які доставляють одяг у зону бойових дій та прилеглі райони. І теж прямо зараз в один з літаків вантажиться ще 30 тис. комплектів зимової форми, яка за кілька днів буде на складах. Для орієнтиру: вже зараз до ЗСУ передано більше комплектів зимового одягу, чим безпосередніх учасників бойових дій. За наступні два тижні ми очікуємо суттєвого збільшення постачання", - підкреслила замміністра.

Щодо забезпечення засобами індивідуального бронезахисту, то, за інформацією Маляр, за 5 місяців тільки за прямими контрактами Міноборони до ЗСУ було передано понад 500 тис. бронежилетів, понад 150 тис. вже у резерві.

Забезпечення армії України - це треба знати

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни заходу, зокрема, держави-члени Євросоюзу та США почали активно допомагати ЗСУ.

Штати вже надали Україні високоточне озброєння, у тому числі реактивні артилерійські системи HIMARS. Також наша армія отримала від Литви 50 бронетранспортерів M113.

27 вересня стало відомо, що литовська сторона допоможе Києву забезпечити 25 тис. військових зимовою формою.

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