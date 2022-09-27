Підтримка Литви для України залишиться суттєвою.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що його країна допоможе забезпечити 25 тис. українських військових зимовою екіпіровкою.

Як повідомляє Delfi, про це Анушаускас сказав під час презентації ситуації з безпекою країни в Сеймі.

"У найближчі місяці у литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на пару мільйонів євро (близько 2 млн євро), тобто близько 25 тис.українських військових будуть забезпечені зимовою екіпіровкою", - сказав Анушаускас.

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За словами міністра, "антизахідна риторика (Володимира) Путіна з ядерними погрозами", що супроводжувала рішення про мобілізацію, є спробою утримати країни Заходу від підтримки України.

При цьому, Анушаускас запевнив, що підтримка Литви залишиться суттєвою.

"В даний час підтримка Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 млн євро. Підтримка Литви Україні триває, вона дійсно значна, підкреслю тільки, що це не змагання між країнами з приводу підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить те, що їй потрібно", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Анушаускас анонсував, що Литва закупить для Збройних сил України 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Він також зазначив, що в рамках ініціативи Legion оf Boom зі збору коштів на закупівлю озброєння для України було зібрано понад 1 млн євро.

Литва вже передала Україні бронетранспортери м113, 105-мм гаубиці, військові вантажівки, позашляховики (для робіт з розмінування) та іншу допомогу.

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