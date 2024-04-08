За добу противник втратив майже 130 солдатів та чотири десятки озброєння та військової техніки.

На двох напрямках - Херсонському та Оріховському - російська армія за останню добу збільшила кількість спроб вибити з позицій ЗСУ, зокрема, на лівобережжі Дніпра було вісім атак проти попередніх п’яти.

За даними Сил оборони півдня України, протягом останньої бойової доби противник здійснив три штурми на Оріхівському напрямку, з яких один - в районі Роботиного та два - у районі Старомайорського.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині, відбулось вісім боєзіткнень із ворогом. Зазнавши втрат, окупанти змушені були відступити, а наші підрозділи продовжують бойову роботу із закріплення та розширення плацдарму та завдають вогневого ураження по їхніх місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах загарбників. В результаті, протягом доби на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 126 окупантів та чотири десятки одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, окупанти втратили 19 одиниць автобронетехніки, 16 артилерійських систем, БпЛА "Орлан-10", два засоби протиповітряної оборони та дві станції РЕБ.

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"Російські війська ведуть активну аеророзвідку, намагаючись проникнути на максимально можливу глибину в тилові регіони - в операційній зоні виявлено проліт 248 розвідувальних БпЛА. Загарбники тиснуть артилерійськими обстрілами та збільшили застосування ударних дронів різних типів за минулий тиждень на 30%", - розповіли у Силах оборони.

По населенню прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей лише за минулу добу Росія вдарила 347 FPV-дронами, 13 ударними БпЛА типу "Ланцет" та скинула з БпЛА різних модифікацій 275 осколкових боєприпасів. На Оріхівському напрямку російські терористи ще й активно застосовують авіацію, розповіли в Силах оборони.

Протягом бойової доби з напрямку тимчасово окупованих територій було реалізовано 6 авіаційних ударів із застосуванням 5 керованих авіабомб, також окупанти застосували понад два десятки некерованих авіаційних ракет. Окрім цього, росіяни завдали 3 ракетних удари, застосувавши по Дніпропетровщині балістичну ракету (імовірно, "Іскандер-М") та керовану авіаційну ракету Х-59. По Миколаївщині Росія запустила протикорабельну ракету Х-35.

Ракету Х-59 вдалось знищити силам ППО, інші - вдарили по інфраструктурі, йдеться у повідомленні.

На Херсонщині російські війська двічі обстріляли артилерією Станіслав та Садове, гатили по обласному центру, Бериславу, Дніпровському і ще щонайменше 5 населених пунктів. Було поранено цивільну людину, пошкоджено декілька приватних житлових будинків, об’єкт критичної інфраструктури, торговельний центр, заклад громадського харчування, перукарню тощо.

На Запоріжжі ворожою артилерією тричі обстріляно Гуляйполе. Також під обстрілом перебували жителі Малої Токмачки та Новоандріївки, гатив ворог і по Роботиному, Левадному, Малинівці та Кам’янському. Під час обстрілів Запорізької області загинуло троє цивільних, ще троє отримали поранення, постраждали приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури.

На Миколаївщині зафіксовано два ворожих артилерійських обстріли – по Очакову та Веснянській громаді, на Дніпропетровщині – противник 5 разів ударив по Марганецькій громаді, також під обстрілом був Нікополь. Пошкоджено комунальне підприємство, приватний будинок та цивільний автомобіль.

Кораблі флоту Чорноморського флоту РФ у Чорному та Азовському морях зараз на чергуванні відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

Росія змінює тактику на півдні - у чому відмінність

Днями у Силах оборони півдня заявили, що Росія змінює тактику війни на півдні України - це спостерігається, зокрема, на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині.

Протягом попередньої бойової доби противник здійснив два штурми на Оріхівському напрямку, з яких один - в районі Роботиного та один - в районі Старомайорського. На лівобережжі Дніпра, в районі Кринок, окупант спромігся на п’ять штурмів, знов вишукуючи нову тактику дій. Але, зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції. За той же період у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 162 окупанти та 79 одиниць озброєння та військової техніки.

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