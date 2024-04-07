Ворог хоче вибити підрозділи ЗСУ з позицій.

Росія змінює тактику війни на півдні України - це спостерігається на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині.

У чому саме полягає відмінність, розповіли у Силах оборони півдня України. Також там уточнили оперативну ситуацію біля Кринок.

"Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Він здійснив два штурми на Оріхівському напрямку, з яких один - в районі Роботиного та один - в районі Старомайорського. Успіху не мав. На лівобережжі Дніпра, в районі Кринок спромігся на п’ять штурмів, знов вишукуючи нову тактику дій. Але зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Зараз українські бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій, завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 162 окупанти та 79 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, уражено 51 одиницю автобронетехніки, 17 артилерійських систем, 5 одиниць БпЛА "Привет-82", чотири аерофотостанції, станцію РЕБ, човен та шість польових складів боєприпасів.

Водночас загарбники не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів вздовж всієї лінії фронту, а на Оріхівському напрямку додають ще й авіацію.

"Протягом бойової доби окупанти здійснили 8 авіаційних ударів застосувавши 5 керованих авіабомб та понад чотири десятки некерованих авіаційних ракет. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей застосували 230 FPV-дронів, 21 ударний БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 278 осколкових боєприпасів. В операційній зоні виявлено проліт 207 розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок скиду осколкового боєприпасу з дрона в Херсонській області два жителі Бериславу дістали поранення, пошкоджено багатоповерховий будинок і крамницю. Шість разів ворог вдарив з артилерії по Херсону та двічі по Токарівці та Інгульцю. Також на Херсонщині під обстрілами опинились Кізомис, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Антонівка, Садове та Ольгівка. Внаслідок атаки дві цивільні особи загинули. Пошкоджено адміністративну будівлю, декілька цивільних автомобілів, більше десятка приватних житлових будинків, господарчі споруди, ангар.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляно Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку, Єгорівку, Малинівку та Левадне - пошкоджено декілька приватних житлових будинків та об’єктів інфраструктури, на Миколаївщині - Куцурубську громаду - є влучання по електромережі. Також на Дніпропетровщині ворог три рази обстріляв артилерією Нікополь, Марганецька та Петриківська громади. Там пошкоджено декілька приватних будинків, лінію електропередач та кілька цивільних автомобілів.

Наразі кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

Останні штурми Росії на лівобережжі Дніпра

Вчора стало відомо, що напередодні, на лівобережжі Дніпра російська армія збільшила кількість штурмів більш ніж у тричі - до 16 в день.

Загалом протягом доби на Херсонському та Оріховському напрямках поменшало на 149 окупантів та 76 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, ворог втратив три реактивні системи залпового вогню "Град", дві вогнеметні системи залпового вогню "Буратіно", 13 гармат, три міномети, 49 одиниць автобронетехніки, станцію радіоелектронної боротьби, човен, генератор та три аерофотостанції тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: