У підвальному приміщенні виявлено тіла групи чоловіків.

Українські військові знайшли катівню росіян у Бучі, де окупанти знущалися і вбивали мирних жителів.

Про це в Telegram написав Давид Сакварелідзе.

Повідомляється, що катівню рашисти організували в місцевому дитячому санаторії "Променистий".

У підвальному приміщенні виявлено тіла групи чоловіків.

Всі вони загинули в зігнутому положенні і з зав'язаними за спину руками.

Трагедія в Бучі: що відомо

Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.

Деяких людей розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки.

Також знайшли тіло раніше зниклої старости села Мотижин Бучанського району разом з убитим чоловіком та сином.

Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити.

З’явились супутникові фото масових поховань у Бучі.

У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито провокацією радикалів і монтажем. Хоча напередодні, 1 квітня, у міністерстві публічно заявляли про "зачистку" населених пунктів.

Світова громадськість обурена новими свідченнями безкарного поводження Росією з цивільними в Україні. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс написала у Twitter, що шокована кадрами убитих.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв іще більші санкції проти Росії, а президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття.

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